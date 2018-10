Gepubliceerd op | Views: 164

BETHESDA (AFN/RTR) - Lockheed Martin is positiever geworden over de winstontwikkeling voor heel het jaar. Het Amerikaanse defensieconcern voerde zijn winstverwachting op, bij de presentatie van een handelsbericht over het derde kwartaal.

Het concern, bekend van gevechtsvliegtuig F-35 of Joint Strike Fighter (JSF), rekent voor heel het jaar op een winst per aandeel van circa 17,50 dollar. Eerder werd nog gesproken van een bandbreedte van 16,75 dollar tot 17,05 dollar per aandeel. De opbrengsten komen naar verwachting uit op ongeveer 53 miljard dollar. Eerder sprak Lockheed nog over een omzet van 51,6 miljard tot 53,1 miljard dollar.

De winst per aandeel in het derde kwartaal kwam uit op 5,14 dollar en de omzet bedroeg 14,3 miljard dollar.