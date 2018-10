Hogere prijzen stuwen omzet Harley-Davidson

Gepubliceerd op | Views: 179

MILWAUKEE (AFN/BLOOMBERG) - Prijsverhogingen helpen Harley-Davidson om de moeilijke marktomstandigheden en handelsspanningen de baas te blijven. De Amerikaanse maker van motorfietsen zag de verkoop op met name zijn thuismarkt in het derde kwartaal wederom stevig terugzakken. Toch gingen de winst en omzet bij het bedrijf omhoog.

Wereldwijd bracht Harley-Davidson ruim 59.000 motoren aan de man. Dat is bijna 8 procent minder dan in het derde kwartaal vorig jaar. Buiten de Verenigde Staten dikten de verkopen overigens wel wat aan. De onderneming probeert zich meer te richten op andere markten en duurdere motoren, met hogere marges.

De nieuwe strategie werpt financieel duidelijk vruchten af. In het derde kwartaal kwam de omzet uit op 1,3 miljard dollar. Daarvan bleef bijna 114 miljoen dollar aan winst over. Een jaar eerder gingen nog 1,2 miljard dollar omzet en dik 68 miljoen euro winst in de boeken.

Het bedrijf meldde verder vast te houden zijn verkoopverwachtingen voor het hele jaar. Harley-Davidson kondigde daarnaast een wereldwijde terugroepactie van dik 238.000 motoren aan. De Harley-rijders wordt aangeraden om terug naar de garage gaan om probleem met de koppeling op te lossen.