United Tech verhoogt prognoses

FARMINGTON (AFN/BLOOMBERG) - United Technologies heeft de verwachtingen voor zijn winst en omzet voor heel het jaar naar boven toe bijgesteld. Dat deed het Amerikaanse industrieconcern, dat een breed scala aan producten maakt, dinsdag in een handelsbericht.

Vooral door ontwikkelingen in de luchtvaartsector, United Tech maakt onder meer vliegtuigmotoren en -onderdelen, is de onderneming positiever geworden. United Tech rekent momenteel op een aangepaste winst per aandeel in een bandbreedte van 7,20 dollar tot 7,30 dollar. Dat was eerder nog een range van 7,10 dollar tot 7,25 dollar per aandeel. De omzet komt naar verwachting uit tussen de 64 miljard dollar en 64,5 miljard dollar. Eerder werd op 63,5 miljard dollar tot 64,5 miljard dollar aan opbrengsten gerekend.

Het is het derde kwartaal op rij dat United Tech zijn verwachting opvoert. Het concern, dat ook bijvoorbeeld liften en apparaten voor klimaatbeheersing maakt, behaalde in het derde kwartaal een winst van ruim 1,2 miljard dollar. Een jaar eerder kwam het resultaat nog uit op meer dan 1,3 miljard dollar. De omzet was 16,5 miljard dollar.