'Verkoop Global Marine goed voor Fugro'

AMSTERDAM (AFN) - Een eventuele verkoop van Global Marine door moederbedrijf HC2 Holdings is goed nieuws voor Fugro. De bodemonderzoeker zou op die manier aan nieuw kapitaal komen, menen analisten van KBC Securities. Ze schatten dat Global Marine 270 miljoen tot 280 miljoen dollar waard is.

Fugro heeft een belang van bijna 24 procent in Global Marine. Die deelneming hield het bedrijf over aan de verkoop van zijn bedrijfsonderdeel dat kabels legt en geulen graaft voor pijpleidingen in de zeebodem aan de Britse onderneming. Ook werd toen een uitgestelde betaling van 7,5 miljoen dollar afgesproken. Dat geld is onlangs bij Fugro terechtgekomen.

KBC heeft een accumulate-advies op het aandeel Fugro met een koersdoel van 13,50 euro. Het aandeel stond dinsdag na ruim tien minuten handelen 0,1 procent lager op 10,65 euro.