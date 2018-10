Randstad lager op rood Damrak

Gepubliceerd op | Views: 562 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met een stevig verlies begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden flink in de min, na de forse koersverliezen op de Aziatische markten. Op het Damrak werd uitzender Randstad lager gezet na publicatie van de kwartaalcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 1,1 procent in de min op 513,34 punten. De MidKap daalde 1,8 procent tot 729,08 punten. De beursgraadmeter in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,5 procent. De beurs in Milaan zakte 1 procent.

Randstad verloor 1,2 procent bij de hoofdfondsen. Het uitzendconcern wist ook in het derde kwartaal zijn omzet en winst op te voeren. Maar in Europa merkte de uitzendreus wel dat de groei wat aan het afzwakken is. Bij de Amerikaanse activiteiten versnelde de omzetgroei juist. Verzekeraar NN Group zakte 2,2 procent na een adviesverlaging door Goldman Sachs.