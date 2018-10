Gepubliceerd op | Views: 444 | Onderwerpen: China

BOULOGNE-BILLANCOURT (AFN/BLOOMBERG) - Renault denkt dat de wereldwijde markt voor personenauto's dit jaar minder hard aantrekt dan het Franse bedrijf eerder voorzag. Vooral in de verwachtingen voor China zette het bedrijf het mes, zo bleek dinsdag.

Voor de wereldwijde automarkt voorziet Renault nu een groei van 2 procent, waar de prognose eerder op 3 procent lag. Voor China sneed Renault nog harder in zijn groeivoorspelling: die ging van 5 procent naar 2 procent. Over thuismarkt Frankrijk (van 2 naar 4 procent groei) en de rest van Europa (van 1,5 naar ruim 1,5 procent groei) werd de automaker juist positiever.

De automaker zag in het derde kwartaal al minder vraag in met name India en Afrika en had te kampen met een afnemende omzet. De opbrengsten kwamen uit op 11,5 miljard euro, een daling van 6 procent. Renault bevestigde wel de financiële verwachtingen voor dit jaar.