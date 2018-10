Gepubliceerd op | Views: 2.014 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De Japanse effectenbeurs is dinsdag fors lager geëindigd. De stemming werd gedrukt door enkele tegenvallende resultaten van Japanse bedrijven en de aanhoudende zorgen over de impact van het handelsconflict tussen de VS en China. Ook de Chinese beurzen deden een flinke stap terug na de stevige koerswinsten een dag eerder.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio raakte 2,7 procent kwijt en sloot op 22.010,78 punten. De Japanse maker van bouwmaterialen Lixil Group kelderde bijna 16 procent na een verlaging van de winstverwachting voor het lopende boekjaar. Chemieconcern Hitachi Chemical, dat de winst in de periode van april tot en met september zag dalen, leverde 8,7 procent in.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,6 procent in de min, na de rally van ruim 4 procent op maandag. De Hang Seng-index in Hongkong zakte 2,8 procent. De Kospi in Seoul verloor 3 procent en bereikte het laagste niveau sinds maart 2017. De All Ordinaries in Sydney daalde 1,1 procent. Healthscope maakte een koerssprong van ruim 19 procent. De Australische uitbater van ziekenhuizen heeft een overnamevoorstel ontvangen.