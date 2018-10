Randstad voert winst en omzet op

Gepubliceerd op | Views: 247 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - Randstad heeft ook in het derde kwartaal zijn omzet en winst opgevoerd. Maar in Europa merkte de uitzendreus wel dat de groei wat aan het afzwakken is. Bij de Amerikaanse activiteiten versnelde de omzetgroei juist.

De omzet, aangepast voor bijvoorbeeld wisselkoers- en kalendereffecten, steeg op eigen kracht met zo'n 3 procent in vergelijking met een jaar eerder en kwam uit op 6 miljard euro. Daarnaast wist de onderneming zijn winstmarge te verbeteren. Het onderliggende bedrijfsresultaat ging met 4 procent omhoog tot 299 miljoen euro. Onder de streep resteerde een nettowinst van 190 miljoen euro, tegen 165 miljoen euro in het derde kwartaal vorig jaar.

Randstad vaart al een hele tijd wel bij de aanhoudende vraag naar personeel. De laatste tijd wordt door kenners wel gevreesd voor moeizamere marktomstandigheden. Branchegenoten Adecco en Manpower waarschuwden daar onlangs voor. Die berichten zette de koers van uitzenders, waaronder Randstad, toen aardig onder druk.