Wall Street danst rond recordniveaus

Gepubliceerd op | Views: 0

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen bleven maandag halverwege de handel dicht bij de recordstanden van vrijdag. Beleggers verwerkten opnieuw een hele reeks bedrijfsresultaten. De cijfers van oliedienstverlener Halliburton en met name speelgoedmaker Hasbro vielen niet in de smaak bij beleggers. Verder stonden technologiefondsen onder druk.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) een fractie hoger op 23.337 punten. De brede S&P 500 ging 0,1 procent omlaag tot 2573 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor ook 0,1 procent tot 6619 punten.

Hasbro daalde 8,6 procent. Het bedrijf kwam met een voor beleggers teleurstellende omzetverwachting voor het feestdagenseizoen. Het bedrijf profiteerde de afgelopen periode wel van de verkopen van Star Wars-speelgoed en krikte zijn omzet en winst daarmee verder op dan voorzien, maar dat bood geen soelaas. Branchegenoot Mattel verloor ook 3,2 procent.

Halliburton

Beleggers waren ook niet te spreken over de cijfers van Halliburton. Het aandeel daalde 2,2 procent ondanks een derde kwartaal met duidelijk meer omzet en winst dan een jaar eerder.

Maker van verzorgingsproducten Kimberly-Clark verloor 0,7 procent. Het bedrijf achter Huggie-luiers en Kleenex-tissues boekte iets meer winst dan verwacht. De omzet kwam echter lager uit dan wat analisten gemiddeld hadden voorzien.

T-Mobile USA

De resultaten van T-Mobile USA werden wel goed ontvangen op de beurs. De telecomprovider verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar. Het aandeel dikte 1,2 procent aan.

Bij de overige bedrijven leverde General Electric (GE) 6,3 procent in. Het industrieel conglomeraat kreeg een aantal verlagingen van koersdoelen van analisten om de oren.

Cisco Systems

Cisco Systems maakte bekend voor 1,9 miljard dollar softwarebedrijf BroadSoft over te nemen en steeg daarop 1 procent. Het is de tweede miljardenovername van de producent van netwerkapparatuur dit jaar.

Verder verloor de internationale knutselwebwinkel 3,9 procent. Webwinkelgigant Amazon kondigde een concurrent aan in de vorm van Handmade Gift Shop.

De euro was 1,1744 dollar waard, tegen 1,1742 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond 0,2 procent hoger op 51,93 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 57,47 dollar.