HSBC-handelaar schuldig aan koersmanipulatie

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Een voormalig handelaar van de Britse bank HSBC is schuldig bevonden in een grote fraudezaak in New York. De Brit sjoemelde bij een transactie van 3,5 miljard dollar voor een klant.

Volgens de aanklagers zorgde de handelaar er samen met collega's in dat de koers van het Britse pond in korte tijd opliep, vlak voordat de transactie plaatsvond. Door voor miljarden aan ponden te kopen voor de klant tegen de hogere koers verdiende hij in een klap miljoenen voor zijn bank.

De handelaar liep onder meer tegen de lamp door een aantal opgenomen telefoontjes. In een daarvan zei hij: ,,Ik denk dat we ermee weg zijn gekomen." Wat voor straf hij krijgt wordt later bekendgemaakt door de rechtbank.