Consumentenvertrouwen eurozone verbeterd

Het lijkt mij dat je stijgt,als je van -1,2% naar -1% in oktober gaat,dus of die titel deugt niet,of die cijfers zijn niet juist.

Door dat we zaterdag er een heerlijke spoordag,met een Dalmtintje er van hebben gemaakt en 'savonds als kers op de taart,een overheerlijke bovenstemavond bij de weergaloze jonge organist Andre Nieuwkoop,was ik niet in de gelegenheid,mijn weekresultaten te publiceren,die waren ook niet om over naar huis te schrijven,-0,55%,nu ja mijn schaduw en de aex deden net zo.

Van de week staat het sein gelukkig weer op groen en kan de beurstrein er de sokken weer inzetten,vooral die hele zware jongen,met zijn gigantische bergen staal,speert ondanks zijn super zware gewicht,als een raket omhoog.

Ook de kleinere metalino's schrijven licht groen,shelletje knalt de 26€ weer in,ook besi stijgert als een wild paard,dat zal wel door die grote jongen komen.

Vandaag hebben we waarschijnlijk de verklaring kunnen lezen,van de raadselachtige daling van pharming,de vorige weken.

Philips doet het gewoon geweldig de laatste tijd,ook nu met de cijfers,krijgt hij weer een dikke voldoende,trouwers de brooker met veel betere informatie,dan iex,zingt ook dat liedje van die knollen in het groene land,ik moet eens even kijken of zij wel een goede previeuw over randstad publiseren,dan onderneem ik misschien nog aktie!!Sukkerdesessio!!!