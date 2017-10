Netflix-deal helpt T-Mobile US vooruit

Gepubliceerd op | Views: 109 | Onderwerpen: telecommunicatie

BELLEVUE (AFN) - Telecomprovider T-Mobile US heeft het afgelopen kwartaal fors meer abonnees aan zich weten te binden, geholpen door de actie waarbij nieuwe klanten een Netflix-abonnement cadeau kregen. De sterks aanwas van klanten was voor de aanbieder reden zijn verwachtingen voor het hele jaar verder te verhogen.

T-Mobile US voorziet voor het hele jaar nu minsten 3,3 miljoen nieuwe abonnees. Eerder ging het bedrijf uit van een maximum van 3 miljoen extra klanten. Daarbij wordt nu rekening gehouden met een winst van 10,8 miljard tot 11 miljard dollar. Dat was eerder 10,5 miljard tot 10,9 miljard dollar.

Sinds mei dit jaar proberen T-Mobile US-moeder Deutsche Telekom en het Japanse Softbank, dat in de VS actief is met Sprint, te komen tot een fusie. De nummer drie en vier van de Amerikaanse markt zouden tezamen beter de concurrentie aankunnen met grote spelers Verizon en AT&T.