Nike straalt op rood Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag halverwege de sessie op verlies, na winsten eerder op de dag. Extra aandacht ging uit naar Nike. De sportartikelenmaker kwam met beter dan verwachte kwartaalcijfers. Verder waarschuwden functionarissen van de Federal Reserve over de noodzaak van meer stimuleringsmaatregelen.

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent lager op 27.173 punten. De brede S&P 500 verloor 0,7 procent tot 3290 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 1,2 procent in tot 10.830 punten.

Nike won bijna 10 procent. Het bedrijf profiteerde de voorbije maanden van sterk gestegen verkopen via de eigen webshop. De makers van sportkleding Under Armour en Lululemon Athletica en sportkledingverkoper Foot Locker gingen in het kielzog van Nike mee omhoog met winsten tot 5 procent.

Tesla

Tesla (min 7,2 procent) leverde verder aan beurswaarde in na het verlies van een dag eerder. Topman Elon Musk van de maker van elektrische auto's liet op het evenement Battery Day weten dat de productie van de nieuwe goedkopere accu's en van de betaalbare auto nog enkele jaren op zich laat wachten.

Johnson & Johnson (J&J) steeg 1,2 procent. De farmaceut begint met het testen van zijn experimentele coronavaccin op 60.000 proefpersonen. Het vaccin wordt ontwikkeld door dochterbedrijf Janssen in Leiden. Het is de bedoeling dat eind dit jaar de eerste resultaten naar buiten worden gebracht en dat dan begin volgend jaar een vaccin klaar voor noodgebruik moet zijn.

Delta Air Lines

Verder stond Delta Air Lines (plus 0,5 procent) in de schijnwerpers. De luchtvaartmaatschappij zou werken aan een regeling met vliegtuigmaker Airbus over uitstel van leveringen. Verder zou het bedrijf werken aan deal waarbij het vliegtuigen verkoopt en direct weer huurt. Dit alles is bedoeld om door de crisis te komen.

Verder werd bekend dat de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie in september iets harder is gegroeid dan een maand eerder, aldus marktonderzoeker Markit. De dienstensector in de VS groeide juist in een iets lagere versnelling dan in augustus. President Donald Trump kondigde verder een reeks van maatregelen aan tegen Cuba als onderdeel van de "voortdurende strijd tegen onderdrukking door het communistische regime".

De euro stond op 1,1678 dollar, tegenover 1,1672 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 40,15 dollar. Brentolie klom 0,7 procent in prijs tot 42,02 dollar per vat.