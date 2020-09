'ING België was ook onvoldoende waakzaam'

Gepubliceerd op | Views: 221 | Onderwerpen: België

BRUSSEL (AFN/BELGA) - Ook bij de Belgische tak van ING waren antiwitwascontroles niet helemaal op orde. De Nationale Bank van België legde de voorbije maanden de ING België grondig langs de meetlat. Uit de audit kwamen meerdere pijnpunten naar boven in de strijd tegen witwassen, schrijft de Belgische krant De Tijd.

Uit het onderzoek zou onder meer blijken dat ING België onvoldoende waakzaam was met het aanbieden van diensten als 'correspondentbank'. Met die dienst regelt de bank in opdracht van buitenlandse banken onder meer transacties in dollars of verzorgt het internationale overschrijvingen.

Het is de bedoeling dat de audit leidt tot een reeks aanbevelingen aan ING België. Het is niet bekend of de kwestie leidt tot sancties. ING België wil tegen De Tijd geen toelichting geven op het onderzoek van de Nationale Bank.

Eerder werd bekend dat de Poolse dochter van de bank een aantal klanten jarenlang dubieus geld vanuit Rusland liet wegsluizen. Een en ander blijkt uit Amerikaanse staatsgeheime documenten en meldingen van verdachte transacties, die door de kranten Trouw en Het Financieele Dagblad zijn ingezien, de zogeheten FinCEN-files.