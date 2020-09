'Hogere opening voor beurzen New York'

Gepubliceerd op | Views: 390

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan woensdag voor een hogere opening. Sportartikelenproducent Nike lijkt een zeer goede handelsdag te gaan krijgen dankzij veel beter dan verwachte kwartaalcijfers. Verder gaat de aandacht van beleggers op Wall Street uit naar cijfers over de economische activiteit in de Verenigde Staten die kort na opening naar buiten worden gebracht.

Nike staat volgens de indicatoren een koerssprong van meer dan 13 procent te wachten, waarmee het aandeel naar een nieuw recordniveau zou stijgen. De winst en omzet van Nike vielen in het afgelopen kwartaal veel hoger uit dan verwacht. Het bedrijf profiteerde van sterk gestegen verkopen via de eigen webshop. De makers van sportkleding Under Armour en Lululemon Athletica en sportwinkelketen Foot Locker lijken mee te gaan liften met Nike.

Tesla staat voor aanvang juist in het rood, na het verlies van een dag eerder. Tesla-topman Elon Musk liet op het evenement Battery Day weten dat de productie van nieuwe goedkopere accu's en een meer betaalbare elektrische auto nog enkele jaren op zich laat wachten. Dat zorgde voor teleurstelling bij beleggers.

Johnson & Johnson

De aandacht gaat ook uit naar farmaceut Johnson & Johnson (J&J). Het bedrijf begint met het testen van zijn experimentele coronavaccin op 60.000 proefpersonen. Het vaccin wordt ontwikkeld door dochterbedrijf Janssen in Leiden. Het is de bedoeling dat eind dit jaar de eerste resultaten naar buiten worden gebracht en dat dan begin volgend jaar een vaccin klaar voor noodgebruik moet zijn.

Levensmiddelenconcern General Mills opende eveneens de boeken. Het bedrijf achter merken als Cheerios, Bugles en Häagen-Dazs kwam met beter dan verwachte resultaten en verhoogt het dividend.

Markit

Het Britse marktonderzoeksbureau Markit publiceert voorlopige cijfers over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie en dienstensector in september. Daarbij zal vooral worden gekeken naar de impact van het aantal stijgende coronabesmettingen in de VS op de economische activiteit.

De Dow Jonesindex eindigde dinsdag 0,5 procent hoger op 27.288,18 punten. De brede S&P 500 steeg 1,1 procent tot 3315,57 punten en techbeurs Nasdaq won 1,7 procent tot 10.963,64 punten.