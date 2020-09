Overschot lopende rekening laagste in vier jaar tijd

Gepubliceerd op | Views: 247

AMSTERDAM (AFN) - Het overschot op de lopende rekening van de Nederlandse betalingsbalans is gedaald tot het laagste in vier jaar tijd. Volgens de Nederlandsche Bank (DNB) zakte het overschot in het tweede kwartaal met 7 procent op jaarbasis tot 12,9 miljard euro. Dat komt overeen met 6,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Het handelsoverschot daalde door zowel een verslechtering van het goederen- als het dienstensaldo. Het goederensaldo daalde met 12 procent naar 13,7 miljard euro, het laagste niveau sinds het tweede kwartaal van 2010. De daling was aan de import- en exportkant het grootst bij olie- en gasproducten, wat met name te maken had met prijsdalingen. De handel in transportmiddelen werd in volumes het hardst geraakt als gevolg van de coronacrisis. Het dienstensaldo daalde met 8 procent tot 4,4 miljard euro. Binnen de dienstensector werd vooral het door corona geteisterde toerisme hard geraakt aan zowel de import- als exportkant.

Bij de grensoverschrijdende inkomensstromen (met name de winst, dividend en rente die bedrijven ontvangen en betalen aan het buitenland) waren forse dalingen te zien in de bruto stromen. Bijna alle ondernemingen zagen hun winsten uit het buitenland dalen, maar sommige sectoren werden harder geraakt dan andere. Zo werden olie- en gas bedrijven zwaar getroffen, net als de luchtvaartsector. Er waren desondanks ook bedrijven die hun buitenlandse winsten zagen toenemen, zoals supermarktketens.

In heel 2018 haalde Nederland nog een recordoverschot op de lopende rekening van 84 miljard euro.