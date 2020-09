Spaanse economie krimpt minder dan gedacht

Gepubliceerd op | Views: 364 | Onderwerpen: Spanje

MADRID (AFN/BLOOMBERG) - De Spaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gekrompen dan eerder werd verwacht. Dat bleek uit definitieve cijfers van het nationale statistiekbureau. Het land werd in de meetperiode hard getroffen door de coronacrisis en nam zware maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

De economie kromp op jaarbasis in de meetperiode met 21,5 procent, waar eerder nog werd uitgegaan van een daling met 22,1 procent. De overheidsuitgaven dikten wat aan, maar consumenten gaven bijna een vijfde minder uit dan een jaar eerder. Ook de invoer en uitvoer kelderden. In vergelijking met het eerste kwartaal bedroeg de krimp 17,8 procent. Hier werd eerder een min van 18,5 procent gemeld.