ING: transactie uit FinCEN Files was administratieve fout

quote: drooglegging schreef op 23 september 2020 09:25:

2014!!!



Het is allemaal ouwe meuk die ze publiceren, uitgekauwd, de boetes zijn betaald, de straffen zijn uitgezeten, de daders hebben het bedrijf verlaten, klaar.



Kom met wat actueel FD+BNR, dat zal moeilijker te vinden zijn, of misschien helemaal niets meer zelfs!



Ben wel benieuwd wat voor ouwe troep jullie morgen weer online zetten of bij BNR gaan melden, gewoon voor de entertainment en vermaak.

Op zich is het oud nieuws maar blijkbaar heeft ING de arrogantie om niet pro-actief zaken en lees vooral koersgevoelige informatie. Ik heb al jaren geen aandelen ING en daar ben ik maar wat blij mee.Er kan zomaar een Amerikaan een claim gaan indienen.ING heeft (hoe ik het lees) geen zicht op transacties naar exotische landen.En aan Drooglegger ik acht FD en BNR betrouwbare partijen die eerst de data analyseren en controleren en dan met een bericht komen. Het zou ook vreemd zijn dat FD zou melden gisteren heeft ING dit of dat gedaan dan heeft ING een nog groter probleem want dan is er deelnemer van "wie is de mol" binnen aan het werk....