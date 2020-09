Walker nieuwe voorzitter informatieleverancier RELX

Gepubliceerd op | Views: 147

AMSTERDAM (AFN) - Informatie- en dataleverancier RELX wil Paul Walker als voorzitter van het bestuur, als opvolger van Sir Anthony Habgood. Dat bleek woensdag uit een melding bij de Britse beurs.

Walker treedt waarschijnlijk aan in zijn functie in de eerste helft van volgend jaar. Dan treedt Habgood, die de functie van voorzitter meer dan tien jaar vervulde, terug. Walker is momenteel voorzitter van Ashtead Group en Halma. Daarvoor had hij rollen bij Perform Group, Wandisco en European Directories. Als niet-uitvoerend bestuurder was Walker ook actief bij Sophos Group, Experian, Epicor Software en Diageo.