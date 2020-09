'Positief begin voor Amsterdamse beurs'

Gepubliceerd op | Views: 2.213

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint woensdag waarschijnlijk met winst. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting hoger openen. Beleggers verwerken de hogere slotstanden op Wall Street, waar vooral de technologie-aandelen een herstel toonden. Verder blijft de blik gericht op het oplopende aantal coronabesmettingen in Europa.

Op het Damrak staat ING opnieuw in het nieuws. De bank heeft in 2014 een geblokkeerde dollartransactie weten te omzeilen door een verwijzing naar een Russische bank achterwege te laten. Dat schrijft Het Financieele Dagblad op basis van uitgelekte documenten, de zogeheten FinCEN Files. Volgens de krant hield Bank of America een betaling van 46 miljoen dollar tegen, omdat deze Russische bank op de sanctielijst staat. Een week later maakte ING exact hetzelfde bedrag over, maar nu zonder de Russische connectie.

IT-dienstverlener Ordina liet weten afscheid te nemen van financieel directeur Annemieke den Otter. Zij treedt op 1 januari terug, om aan de slag te gaan bij een internationaal opererend bedrijf. Den Otter trad in 2016 aan als lid van de raad van bestuur en eindverantwoordelijke voor de financiën van Ordina.

Avantium

Avantium heeft een deal gesloten met houtmodificatiebedrijf Kebony, waarbij laatstgenoemde bepaalde technologieën van het speciaalchemiebedrijf mag gebruiken. Financiële details over de overeenkomst werden niet verstrekt.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar BASF. Het Duitse chemieconcern gaat nog eens 2000 banen schrappen bij zijn onderdeel dat intern diensten verleent. De arbeidsplaatsen verdwijnen de komende twee jaar. Met de ingreep verwacht BASF vanaf 2023 jaarlijks 200 miljoen euro te besparen.

Koersen

De Europese beurzen sloten dinsdag verdeeld. De AEX-index klom 0,9 procent tot 540,78 punten en de MidKap bleef vrijwel vlak op 797,95 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,8 procent, Parijs verloor 0,4 procent. Wall Street ging met winst de handel uit. De Dow Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 27.288,18 punten. De brede S&P 500 won 1,1 procent en techbeurs Nasdaq steeg 1,7 procent.

De euro noteerde op 1,1685 dollar, tegenover 1,1710 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 39,52 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 41,49 dollar per vat.