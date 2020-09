Tesla gaat krachtigere én goedkopere accu's maken

Gepubliceerd op | Views: 963

FREMONT (AFN/RTR) - Tesla-topman Elon Musk heeft nieuwe accu's voor zijn elektrische wagenpark in het vooruitzicht gesteld die krachtiger zijn, langer meegaan en maar de helft kosten in vergelijking met de huidige accu's. Dat maakte Musk bekend tijdens het evenement Battery Day in Fremont, waar hij in een soort drive-in-setting de aandeelhouders gezeten in Tesla 3's toesprak.

De nieuwe grotere cilindervormige accu's, de 4680 genoemd, zullen vijf keer meer energie leveren, zes keer meer vermogen hebben en voor 16 procent meer bereik zorgen, vertelde Musk. "We hebben nog geen betaalbare auto. Daar werken we aan voor de toekomst. Maar we moeten de kosten voor de accu's terugbrengen."

Tesla gaat de nieuwe accu's produceren in een nieuwe fabriek in de buurt van de fabriek in Fremont in Californië, die tegen het einde van 2021 een geplande productie van 10 gigawatt uur per jaar moet bereiken. Tesla heeft nu samen met partner Panasonic een productiecapaciteit van 35 gigawatt-uur in de 'gigafabriek' voor accu's in Nevada.

Betaalbare elektrische auto

Musk zei verder dat de betaalbare elektrische auto van 25.000 dollar (21.400 euro) nog drie jaar op zich laat wachten. "Het is altijd onze droom geweest", zei hij. "We zijn ervan overtuigd dat we over drie jaar een betoverende elektrische auto van 25.000 dollar kunnen maken, die ook nog eens volledig zelfrijdend is."

Hoewel Tesla een groei van 30 tot 40 procent in de bestellingen kent dit jaar en verwacht in 2020 36 procent meer auto's te verkopen dan in 2019, zakte het aandeel in de aanloop naar 'Battery Day' al 5,6 procent. De berichten van Musk dat de productie van de nieuwe goedkopere accu's en van de betaalbare elektrische auto nog enkele jaren op zich laat wachten zorgde ervoor dat Tesla nabeurs nog eens 6,9 procent zakte.