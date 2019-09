Gepubliceerd op | Views: 278

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden maandag tijdens de middaghandel in New York licht in de plus. Beleggers op Wall Street reageerden onder meer op opmerkingen van bestuurders van de Federal Reserve dat de koepel van centrale banken klaar staat om verder in te grijpen als dat nodig is. Wel drukten de aanhoudende handelsoorlog en tegenvallende macro-economische cijfers uit Europa op het sentiment.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,2 procent hoger op 26.975 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 2996 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er eveneens 0,1 procent bij, op 8124 punten.

Eerder op de dag gingen de graadmeters nog omlaag. Vrijdag staken de handelszorgen opnieuw de kop op, nadat Chinese vertegenwoordigers een bezoek aan Amerikaanse landbouwstaten hadden afgezegd. Marktonderzoeker Markit meldde daarnaast cijfers over de bedrijvigheid in de industrie en de dienstensector in Frankrijk, Duitsland en de eurozone die zwakker uitvielen dan gedacht. Kort na opening op Wall Street publiceerde Markit ook nog een voorlopige cijfer over de industrie in de Verenigde Staten. Dat was juist beter dan economen in doorsnee hadden voorzien.

Boeing

Het aandeel Boeing noteerde 0,2 procent lager, na berichten van persbureau Reuters dat de Europese kartelautoriteiten een diepgaand onderzoek beginnen naar de overname van 80 procent van de commerciële luchtvaarttak van het Braziliaanse Embraer door de Amerikanen. Met die aandelendeal is bijna 4,8 miljard dollar gemoeid.

Caesars Entertainment won 0,3 procent. Het gokbedrijf en exploitant van hotels en golfbanen verkoopt het Rio All-Suite Hotel & Casino in Las Vegas voor iets meer dan 516 miljoen dollar aan Imperial Companies.

De euro was 1,0990 dollar waard, tegen 1,0992 dollar bij het Europese beursslot eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 58,31 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent in prijs tot 64,42 dollar per vat.