Holland Colours breidt capaciteit uit in Azië

Gepubliceerd op | Views: 117 | Onderwerpen: Azië

APELDOORN (AFN) - Pigmentenproducent Holland Colours breidt zijn productiecapaciteit in Azië uit om tegemoet te komen aan de sterke vraag naar lichtblokkerende kleurstoffen in PET-verpakkingen voor zuiveltoepassingen. Het gaat om een uitbreiding in de fabriek in het Indonesische Surabaya. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

"Deze investering zal onze capaciteit en mogelijkheden van onze oplossingen voor lichtschermen aanzienlijk vergroten. Met deze uitbreiding verwachten we ook een toename van de wereldwijde vraag naar PET-verpakkingen voor houdbare melk en andere zuivelproducten", zegt Henri Jacobs, de directeur die bij het bedrijf verantwoordelijk is voor Azië.