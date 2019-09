Amerikaanse industrie groeit weer

De rente omhoog in de VS. Omdat de VS de grootste Staatsschuld heeft op aarde, door de rente nog verder te verlagen loopt deze nog meer op. Dat heeft de FED dan ook goed begrepen vermits ze de rente met" maar" 25 punten optrok.

Een land met veel schulden verdiend dan ook geen lage rente. Als Duitsland en Nederland goedkoper kunnen lenen dan de VS heeft dan ook zijn reden. Tenslotte zijn het de ratingbureaus die de hoogte van de rente per land bepalen.(en gelukkig niet de politiek) Als je weet dat de VS vorige week bijna alle dagen miljarden Dollars bij moesten pompen in het systeem om deze te ondersteunen ,zegt dat ook genoeg over hoe dat land er voor staat.