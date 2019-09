De spoeling is dun.



Het zn fondsmanagers, handelsplatform en day Traders die de beurs bepalen.



Vroeger namen banken nog grote posities in, maar zij zijn verdwenen.

Als ze de beurs of aandeel onderuit willen halen, dan is er niemand die het kan tegenhouden of je moet Buffet heten.



De economie ligt op zijn gat omdat iedereen af wacht.

De 20 miljard investering van ECB heeft een betekenis als iedereen in de koopmode of investering band staat.



Iedereen negeerd de feiten en factoren dat de economie al 2 jaar de grond ingeboord wordt door 1 land.



Je verwacht dat regeringsleiders de problemen aanpakken en Amerika straft voor aantijgingen richting China.



Hoe krijg je regerings leiders zover dat ze het doorkrijgen dat de economie groeit als Trump verdwenen is.



En niet de 20 miljard.



Autoindustrie wachten af

Staalindustrie wachten af

Toeleveranciers wachten af

Container vervoer loopt vertraging op

Geen infrastructuur projecten vanwege stikstof

Leveren vliegtuigen lopen vertragingen op

Consumenten wachten af.



Maar we krijgen elke maand 20 miljard om te investeren..

Hilarisch.



gaat lekker zo als iedereen aan het afwachten is.



DnB die mopperd maar ook niet durft om Amerika aan te pakken.











Ook gezien idd.

