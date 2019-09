'Vlakke opening op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 779

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken maandag met zeer kleine koersuitslagen aan de nieuwe handelsweek te beginnen. Beleggers op Wall Street verwerken tegenvallende cijfers over de industrie en dienstensector in Europa en blijven de ontwikkelingen aan het handelsfront volgen.

Vrijdag staken de handelszorgen opnieuw de kop op, nadat Chinese vertegenwoordigers een bezoek aan Amerikaanse landbouwstaten afzegden. President Donald Trump zei op zijn beurt alleen genoegen te zullen nemen met een volledige handelsdeal met China, ook als een overeenkomst nog maanden op zich laat wachten.

Marktonderzoeker Markit meldde cijfers over de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector in Frankrijk, Duitsland en de eurozone die zwakker uitvielen dan gedacht. Kort na opening op Wall Street publiceert Markit voorlopige cijfers over de industrie en dienstensector in de Verenigde Staten.

Macro gegevens

Later deze week komen vrij veel macro-economische gegevens uit de VS, waaronder informatie over de economische groei, woningverkopen, groothandelsvoorraden, consumentenvertrouwen en orders voor duurzame goederen.

Qua bedrijfsnieuws is het vrij rustig. Mogelijk kan Boeing bewegen op berichten van persbureau Reuters dat de Europese kartelautoriteiten een diepgaand onderzoek beginnen naar de overname van 80 procent van de commerciële luchtvaarttak van het Braziliaanse Embraer door de Amerikanen. Met die aandelendeal is bijna 4,8 miljard dollar gemoeid.

Hoger

Caesars Entertainment lijkt iets hoger te openen. Het gokbedrijf en exploitant van hotels en golfbanen verkoopt het Rio All-Suite Hotel & Casino in Las Vegas voor iets meer dan 516 miljoen dollar aan Imperial Companies.

Apple kan mogelijk profiteren van nieuws dat Amerikaanse toezichthouders goedkeuring geven aan tien van vijftien verzoeken van het bedrijf voor uitzonderingen van tarieven van toeleveranciers te midden van een breder uitstel van heffingen op computeronderdelen. Daarnaast kan de staalsector reageren op adviesverlagingen door JPMorgan Chase. De bank verlaagde het beleggingsadvies voor de Amerikaanse staalbedrijven AK Steel en U.S. Steel.

De leidende Dow-Jonesindex sloot de sessie vrijdag 0,6 procent lager op 26.935,07 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent tot 2992,06 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,8 procent kwijt tot 8117,68 punten.