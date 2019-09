Staat heropent tienjaarslening

quote: ONN schreef op 23 sep 2019 om 14:19:

De rente is ook negatief want die lening doet 107%. Daarom gaf ik ook de link van marketwatch waarbij je ziet dat het effectieve rendement op de 10-jaars momenteel -0.43% bedraagt.



Of zouden de inschrijvers een korting van 7 procentpunten krijgen ? :)))

Of te wel, je koopt hem nu voor ongeveer 107 en over tien jaar heb je 102,5 in totaal (100 + 0,25 rente per jaar voor 10 jaar).Een fonds dat hierin investeert, is mooi de sjaak als de rente over bijvoorbeeld 5 jaar op +1% zou staan. Dan is de obligatie nog maar 97,5 waard. Kunnen de pensioenfondsen nog eens gekort worden. Anderzijds als de rente over vijf jaar -1,5% zou worden, dan is de obligatie nog 107,5 waard en heb je de jaren daarvoor in totaal 1,25 aan rente verdiend. Wat een gegok die staatsobligaties..:P