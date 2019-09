Zorgen in staalsector nemen toe

Bewijs is gewoon geleverd.

Democratie, overleg, bilaterale afspraken op hoog niveau stellen niks voor.



1 land (Amerika) kan de wereld economie om zeep helpen of oorlog voeren.



Geen enkel land neemt de verantwoording om Amerika scherp te veroordelen.



Er zijn afspraken gemaakt... en zelfs Media is muis stil.



Wie betaald de rekening als er gekort wordt op pensioen omdat 1 land de boel aan het verzieken is ???.



Minder investering, minder handel, minder omzet... en al 2 jaar is dit aan de gang !!!!.

Veiligheid van een land, dat is de reden ?? en dan kun je oorlog voeren en iedereen person non grata verklaren.



En wij maar klagen over het communisme.