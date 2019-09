Zorgen in staalsector nemen toe

Gepubliceerd op | Views: 234 | Onderwerpen: staal

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - De internationale staalsector voelt steeds meer druk van de handelsspanningen, de afkoelende wereldeconomie en politieke onrust rond bijvoorbeeld de brexit. Grote staalmakers in Azië en de Verenigde Staten luiden de noodklok, terwijl ArcelorMittal eerder al zijn verwachtingen voor de staalvraag heeft verlaagd.

De voorzitter van de Japanse staalbranchevereniging zegt dat er duidelijk sprake is van een gevoel van afzwakking in de industrie. Vorige maand kwamen de grote Japanse staalbedrijven Nippon Steel en JFE Holdings al met winstwaarschuwingen, recent gevolgd door waarschuwingen van de Amerikaanse branchegenoten U.S. Steel, Nucor en Steel Dynamics.

Maandag stond de Europese staalsector stevig onder druk, door onzekerheid aan het handelsfront en tegenvallende cijfers over de Europese industrie. Zo daalde de koers van ArcelorMittal in Amsterdam met 6,4 procent, ook mede door een adviesverlaging van Oddo BHF. Het Duitse Salzgitter ging 5 procent omlaag in Frankfurt, terwijl Thyssenkrupp meer dan 3 procent verloor. Ook roestvrijstaalbedrijven hadden het lastig met een min voor bijvoorbeeld Aperam van 3,2 procent.