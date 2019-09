Franse en Duitse industrie zwakker

@MBO: China first dan? ipv USA? Halen de Chinezen over een paar jaar de USA in, en dan zijn wij in West Europa echt niet beter af. Of hoe zou jij dit problem met de Chinezen oplossen? Ze hebben schijt aan onze patenten, hun bedrijven zijn altijd gecontroleerd door de overheid, ......zo zijn er legio voorbeelden waarom het niet zo wenselijk is dat China de grootste wordt.