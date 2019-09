Franse en Duitse industrie zwakker

Gepubliceerd op | Views: 208 | Onderwerpen: Duitsland, Frankrijk

LONDEN (AFN) - De bedrijvigheid in de Franse industrie is in september afgezwakt, terwijl in Duitsland de krimp van de industrie sterker werd. Dat bleek uit de voorlopige inkoopmanagersindex van marktonderzoeker Markit.

De index voor Frankrijk zakte naar een stand van 50,3 van 51,1 in augustus. Economen rekenden in doorsnee op een lichte verbetering tot 51,2. Voor de Duitse industrie ging de index naar 41,4 van 43,5 een maand eerder. Hier werd in doorsnee op een niveau van 44 gerekend. Een stand hoger dan 50 wijst op groei, daaronder op krimp.

Ook in de dienstensector in Frankrijk en Duitsland was sprake van een afzwakking van de bedrijvigheid in september, aldus Markit. Dat geldt ook voor de samengestelde graadmeters voor beide landen.