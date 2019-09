Banken blootgesteld aan verliezen hedgefonds

Is toch logisch, banken financieren deviraten voor meer dan 90% , opties zijn gewoon speculaties op verkapte financieringen. Heeft verder niks met beleggen in aandelen te maken, je kan het evt. wel in aandelen omzetten (als je met 100x op tafel komt wat de meesten gewoon niet kunnen) en dan pas komt ook het duveltje om de hoek kijken.... ongedekt en schuiven tot ze niet meer kunnen .... daarna afspraak maken met minister Hoekstra om wit voetje te halen bij de belastingbetaler. En de rest van het verhaal kennen we wel sinds 2008