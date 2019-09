Gepubliceerd op | Views: 1.880 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - Banken kunnen indirect worden blootgesteld aan zogeheten onderpand leningsverplichtingen (CLO's) bij verliezen van hedgefondsen. Dat zegt de Bank of International Settlements, het samenwerkingsverband van centrale banken.

De vraag naar CLO's, bundels van leningen aan bedrijfsleners die zijn herverpakt als obligaties, is de laatste jaren sterk gestegen. De markt voor zogeheten hefboomfinanciering wordt geschat op 1,4 biljoen dollar.

Als dienstverlener van aanbieders van bepaalde diensten aan grote investeerders in CLO's, kunnen banken grotere verliezen lijden dan waar rekening mee gehouden door hun directe blootstelling. De dekking van dergelijke diensten kunnen een bron van instabiliteit zijn vergelijkbaar met de zogeheten onderpand-schuldverplichtingen (CDO's) die aan de basis stonden van de financiële crisis, aldus de BIS.

De in Basel gebaseerde instelling waarschuwde ook voor concentratie- en liquiditeitsrisico's in CLO's, evenals potentiële rimpeleffecten op de markt. Sommige beleggingsfondsen die dagelijks inkoop van aandelen aanbieden bezitten een klein deel van hun vermogen in CLO's. In tijden van nood, kunnen beleggers haasten om aandelen snel in te kopen, waarmee ze de liquiditeitsbuffers van dergelijke fondsen uitputten, aldus de BIS.