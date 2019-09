DSM-baas: alles afstoten wat milieu schaadt

Dan kan hij al het personeel ook naar huis sturen.

Die stoten ook CO2 uit en consumeren en rijden auto...



Het is heel er goed en noodzakelijk dat er gekeken wordt naar het milieu en hoe we dat kunnen verbeteren. Maar het heeft geen zin om nu schadelijke activiteiten te verkopen. Dan blijven die onderdelen nog steeds even schadelijk!

Kijk dan hoe je die onderdelen kan verduurzamen.

Dan doe je meer voor het milieu dan door het te verkopen aan een partij die geen prioriteiten heeft op het gebied van het milieu. Verkopen is het eenvoudigste maar doet niets voor het milieu!