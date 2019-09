'Voorzichting begin voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 195

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint maandag naar verwachting iets hoger aan de laatste volle week van september. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te openen. Beleggers houden vooral de ontwikkeling rond het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China in de gaten. Ook gaat de aandacht uit naar reissector, na het omvallen van het Britse reisconcern Thomas Cook.

De Chinese minister van Handel liet afgelopen weekeinde weten dat de twee landen afgelopen week "constructieve" gesprekken hebben gevoerd in Washington. Vrijdag zorgde het afzeggen van een bezoek van een Chinese delegatie aan Amerikaanse landbouwstaten nog voor onzekerheid op Wall Street. De Amerikaanse president Donald Trump zei op zijn beurt alleen genoegen te zullen nemen met een volledige handelsdeal met China.

Op het Damrak vindt de herweging die beursexploitant Euronext elke kwartaal uitvoert plaats. De samenstelling van de AEX en de MidKap blijft ongewijzigd. Voetbalclub Ajax en de maker van elektrotechnische componenten Neways promoveren van de lokale markt naar de graadmeter voor kleinere fondsen, de AScX.

Thomas Cook failliet

Het Duitse biotechbedrijf Curetis verdwijnt volgens Het Financieele Dagblad (FD) waarschijnlijk van de Amsterdamse effectenbeurs. Het bedrijf kondigde recent de overname van OpGen aan, dat een notering aan de Nasdaq heeft. Daarmee krijgt Curetis een betere toegang tot de Amerikaanse kapitaalmarkt.

In Londen staat Thomas Cook in de schijnwerpers. De noodlijdende Britse touroperator is omgevallen. Een laatste poging het bedrijf te redden mislukte zondag. Het 178 jaar oude concern heeft wereldwijd 22.000 medewerkers. De Britse autoriteiten hebben een plan opgesteld om de ruim 150.000 Britse toeristen terug te halen met andere luchtvaartmaatschappijen.

Olieprijzen weer omhoog

Verder rondde Deutsche Bank een deal af met BNP Paribas over de overdracht van activiteiten. Financiële details werden niet bekendgemaakt.

De Europese beurzen sloten vrijdag gemengd. De AEX-index daalde 0,3 procent tot 577,44 punten en de MidKap zakte 0,4 procent tot 837,44 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,6 procent. Londen sloot 0,2 procent lager. Wall Street ging met verlies het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent in de min op 26.935,07 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,8 procent.

De euro was 1,1023 dollar waard, tegen 1,1001 dollar op vrijdag eerder. De olieprijzen gingen omhoog na berichten dat de herstelwerkzaamheden aan de beschadigde oliefaciliteiten van Saudi Aramco veel langer kunnen gaan duren dan het Saudische staatsolieconcern zelf beweert. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent meer op 58,78 dollar. Brentolie steeg 1,3 procent in prijs tot 65,10 dollar per vat.