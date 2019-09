Aegon brengt buitenlandse activiteiten samen

Gepubliceerd op | Views: 117 | Onderwerpen:

DEN HAAG (AFN) - Verzekeraar Aegon brengt zijn activiteiten in Zuid- en Oost-Europa en die in Azië samen. De internationale activiteiten gaan verder onder de tak Aegon International die per 1 januari van start gaat. Marco Keim, die nu nog het hoofd is van alle Europese activiteiten van Aegon, gaat de nieuwe afdeling leiden.

Aegon wil met de samenvoeging van de buitenlandse activiteiten de groei versnellen. Ook moeten er kostenbesparingen komen omdat er efficiënter gewerkt kan worden. De rol van topman voor Azië vervalt. Andrew Byrne vertrekt daarom per 1 januari bij Aegon.

Verder wil Aegon ook Maarten Edixhoven, de topman van Aegon Nederland, benoemen tot het bestuur. Hij gaat direct aan topman Alex Wynaendts rapporteren.