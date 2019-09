Oorlog moet nog even wachten; a) VS/SA moeten er eerst zeker van zijn dat ze de inkomende Iran wapens kunnen neutraliseren en b) om een oorlog te beginnen en de brandstofproduktie is voor een aanzienlijk gedeelte buiten produktie is niet de beste optie. En uitstel is afstel, of Rusland/Iran moeten het nog bonter maken.