Gepubliceerd op | Views: 1.681

AMSTERDAM (AFN) - Het Duitse biotechbedrijf Curetis verdwijnt waarschijnlijk van de Amsterdamse effectenbeurs. Dat meldt Het Financieele Dagblad (FD). Het bedrijf had volgens topman Oliver Schacht te weinig geld om uit te kunnen groeien tot een succes in moleculaire diagnostiek.

Het bedrijf kondigde recent de overname van OpGen aan, dat een notering aan de Nasdaq heeft. Daarmee krijgt Curetis een betere toegang tot de Amerikaanse kapitaalmarkt.

Op het Damrak is de koers van Curetis sinds de beursgang in november 2015 gedaald van 10 euro tot onder de 1 euro. "Ik verwijt Euronext ook niets. We hebben alleen maar positieve ervaringen gehad. Het probleem is de Europese kapitaalmarkt. Beleggers zien hier allereerst de risico's. In heel Europa is er ook niet één financiële analist die zich heeft gespecialiseerd in medisch diagnostische bedrijven. Niet één. Nul", aldus Schacht.