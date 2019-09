Touroperator Thomas Cook omgevallen

Gepubliceerd op | Views: 377

LONDEN (AFN/RTR) - De noodlijdende touroperator Thomas Cook is omgevallen. Het 178 jaar oude concern, dat wereldwijd 22.000 medewerkers heeft, meldt dat stappen worden gezet om het bedrijf te liquideren.

Een laatste poging het bedrijf te redden mislukte zondag. "Het bestuur en ik betreuren enorm dat we niet slaagden in onze opzet", zegt topman Peter Fankhauser in een verklaring. "Ik wil excuses aanbieden aan onze miljoenen klanten en de duizenden medewerkers, leveranciers en partners die ons jarenlang hebben gesteund."

De ondergang van het bedrijf treft zo'n 600.000 vakantiegangers. Zij zitten momenteel via Thomas Cook in het buitenland. De Britse burgerluchtvaartautoriteit (CAA) meldt dat alle boekingen bij Thomas Cook, "waaronder vluchten en vakanties", zijn geannuleerd.

De Britse autoriteiten hebben al een plan opgesteld om de ruim 150.000 Britse toeristen terug te halen met andere luchtvaartmaatschappijen. Het gaat volgens Britse media om de grootste repatriëring van Britten in vredestijd. In Duitsland nemen verzekeringsmaatschappijen het voortouw.

Thomas Cook ging onder meer gebukt onder een grote schuldenlast. Het bedrijf liet voor het weekend al weten dat het extra financiële middelen nodig heeft voor een reddingsplan. Het zou gaan om een lening van nog eens 200 miljoen pond (227 miljoen euro), naast het reddingsplan van 900 miljoen pond dat vorige maand werd afgesloten.