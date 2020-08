Tie Kinetix rondt verkoop bedrijfsonderdeel af

Gepubliceerd op | Views: 0

BREUKELEN (AFN) - Softwarebedrijf Tie Kinetix heeft de verkoop van zijn bedrijfsonderdeel ‘Google-Ads-for-the-Channel’ en TMCA aan het Amerikaanse Impartner afgerond.

De transactie heeft een waarde van 6 miljoen euro in contanten en betreft negen personeelsleden in Nederland en de Verenigde Staten. Tie Kinetix is van plan de opbrengst in te zetten voor de verdere ontwikkeling van zijn producten voor de zakelijke markt en voor de publieke sector.