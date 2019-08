Samenwerking Galapagos en Gilead in werking

Gepubliceerd op | Views: 728 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Biotechnoloog Galapagos en samenwerkingspartner Gilead Sciences hebben hun recent aangekondigde megadeal afgerond. Daarmee kan de vernauwde samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling in werking treden.

Overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst zal Gilead een licentiebetaling doen van 3,95 miljard dollar aan Galapagos. Daarnaast heeft Gilead een bedrag van ongeveer 1,1 miljard dollar geïnvesteerd door in te schrijven op nieuwe aandelen van Galapagos.

De prijs per aandeel betrof 140,59 euro, inclusief uitgiftepremie. Hierdoor bezit Gilead momenteel 13.589.686 gewone aandelen van Galapagos. Dat is ongeveer 22 procent van het uitstaande aandelenkapitaal van de onder meer aan de beurs in Amsterdam genoteerde onderneming.

Topman Daniel O'Day van Gilead benadrukte dat de deal niet alleen van strategisch belang is voor de lange termijn, maar ook onmiddellijke voordelen voor beide partijen oplevert. "Met het kapitaal dat Gilead levert, willen we sneller innovatie bij patiënten brengen", zo vulde Galapagos-topman Onno van de Stolpe aan.