Flink verlies Wall Street na uitlatingen Trump

MENSEN DENK NOU EENS LOGISCH NA!

Om exact 14:00 uur Nederlandse tijd klapt de koers 5 punten in wegens een bericht uit China. Het is daar 6 uur later. Maw om exact 20:00 uur op een vrijdagavond wordt dit bericht de lucht in geslingerd. Alsof Xi dan niet lekker weekend aan het vieren is maar er nog eventjes een berichtje uit doet. Volslagen onlogisch.

Vervolgens gaat de beurs om 14:30 uur weer net zo hard omhoog. Het bericht had voor beleggers ineens geen enkele waarde meer.

Om 16:00 was de speech van Powel, beurs zakt ietsje in maar vindt zijn weg omhoog vrijwel direct om op hetzelfde niveau uit te komen als vanwaar de plotse daling plaatsvond.

Dan om exact 17:00 uur Nederlandse tijd tweet Trump, het is 11:00 's morgens daar.

Dus op precies gezette momenten volgen deze berichten, en dat is continu aan de orde.

Het is nooit eens om 23 minuten over 2 of om 18 minuten voor 4, nee altijd mooie ronde gezette tijdstippen.

Dat heeft niets te maken met een spontane reactie van iemand maar dat is heel bewust en in overleg gestuurd.

Beursmakers weten de optieprijzen ook zo mooi te prijzen dat er bijna niets hoeft te worden weggegeven. Bij een stand van 529,5 was de call Ax4 548 iets van 1 euro. Zelfs wanneer je dus op het allerlaagste punt kocht, een 20 punten stijging meepakt valt er nog steeds niets te verdienen.

Normaal zou de optieprijs nooit zo hoog zijn maar ze weten welke richting het uit gaat.