WASHINGTON (AFN/RTR) - De uitlatingen van president Donald Trump over China zijn bij het Amerikaanse bedrijfsleven in het verkeerde keelgat geschoten. De zogeheten US Chamber of Commerce verwierp de opmerking van de president dat Amerikaanse bedrijven maar beter op zoek kunnen gaan naar alternatieven voor productie in China.

De invloedrijke lobbyclub wil namelijk niet dat de relatie tussen China en de VS nog verder verslechtert. "Hoewel we de frustratie van de president delen, geloven we dat voortdurende, constructieve betrokkenheid de juiste weg is", reageerde Myron Brilliant, vicevoorzitter en hoofd internationale zaken van de Amerikaanse Kamer van Koophandel.

China heeft nieuwe importheffingen aangekondigd op 75 miljard dollar aan Amerikaanse goederen, waaronder auto's, ruwe olie en sojabonen. Trump ging hier in een reeks berichten op Twitter genadeloos hard op in. Zijn opmerkingen zorgden op de financiële markten voor een schrikreactie. Beleggers vrezen dat een verdere escalatie van de handelsoorlog tot een economische neergang leidt.