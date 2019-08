Wall Street flink omlaag na uitlatingen Trump

Door je bedrijven terug te halen uit China, geef je m.i. toe dat je de handelsoorlog verloren hebt. En waar meneer Trump tot voor kort volhield dat hij en Voorzitter Xi vrienden zijn, waait er vanaf vandaag een andere wind. Wie is de grotere vijand vroeg Trump op twitter ..



En zo veranderde heer Xi van vriend van Trump naar vijand van de USA.

In 1 twitterbericht. Als de handelsoorlog formeel nog niet verloren is,

dan is de situatie vandaag in ieder geval stevig ge-escaleerd.