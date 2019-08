Wall Street flink omlaag na uitlatingen Trump

Gepubliceerd op | Views: 1.664 | Onderwerpen: Donald Trump

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden tijdens de middaghandel in New York stevig in de min. Het sentiment op Wall Street kreeg een knauw door een heftige reactie van president Donald Trump op nieuwe Chinese importheffingen op 75 miljard dollar aan Amerikaanse goederen. Volgens de president kunnen Amerikaanse bedrijven maar beter op zoek gaan naar alternatieven voor productie in China.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1,9 procent lager op 25.748 punten. De brede S&P 500 daalde 2,1 procent tot 2862 punten en techbeurs Nasdaq speelde 2,6 procent kwijt op 7787 punten.

De uitlatingen van Trump zijn bij het Amerikaanse bedrijfsleven in het verkeerde keelgat geschoten. De zogeheten US Chamber of Commerce verwierp de oproep van de president. De invloedrijke lobbyclub wil namelijk niet dat de relatie tussen China en de VS nog verder verslechterd. Het oplaaien van de handelsoorlog tussen beide economische grootmachten zorgt voor hernieuwde druk op bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsvete zoals chipfondsen, maar ook automakers zoals Tesla, General Motors (GM) en Ford Motor.

Webwinkels

Trump stelde in zijn tweets ook dat pakketvervoerders en webwinkels als FedEx, UPS en Amazon alle leveringen van fentanyl vanuit China en andere landen opsporen en tegenhouden. Deze bedrijven gingen eveneens stevig omlaag op de beurs. Verder haalde Trump weer hard uit naar Federal Reserve-baas Jerome Powell. Die hield een belangrijke speech in Jackson Hole.

Aan het cijferfront was er aandacht voor sportwinkelketen Foot Locker, die met tegenvallende resultaten kwam. Het aandeel Foot Locker ging ruim 17 procent omlaag. Verder stond computer- en printerfabrikant HP Inc (min 6,7 procent) in de schijnwerpers, na publicatie van cijfers en de bekendmaking dat de topman vertrekt. Ook was er overnamenieuws. Zo kondigde speelgoedfabrikant Hasbro (min 7,9 procent) aan voor 4 miljard dollar het Canadese Entertainment One (eOne) over te nemen. Dat bedrijf is vooral bekend als eigenaar van de populaire kinderserie Peppa Pig.

De euro was 1,1139 dollar waard, tegen 1,1144 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 3,2 procent tot 53,58 dollar. Brentolie werd 2 procent goedkoper op 58,70 dollar per vat.