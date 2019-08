Piloten British Airways gaan staken

Gepubliceerd op | Views: 208

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Piloten van British Airways gaan volgende maand staken. Dat heeft de Britse pilotenvakbond Balpa aangekondigd. Het is de eerste pilotenstaking bij de luchtvaartmaatschappij in veertig jaar. De piloten eisen een loonsverhoging en nieuwe afspraken over winstdeling en uitbetaling in aandelen. British Airways noemt de staking "onacceptabel".

Eind vorige maand besloot een Britse rechter dat de piloten mochten gaan staken. British Airways had om een verbod gevraagd omdat een staking tijdens de drukke zomerperiode veel reizigers zou duperen.

British Airways, dat onderdeel is van de beursgenoteerde luchtvaartgroep IAG, zegt de piloten 11,5 procent meer loon te hebben geboden over drie jaar. Dat aanbod noemt het bedrijf "zeer fair".

De piloten gaan staken op 9, 10 en 27 september. British Airways heeft aangegeven te kijken of het mogelijk is om op die dagen nog vliegtuigen van andere partijen in te zetten, zoals van zusterbedrijven Iberia, Vueling en Aer Lingus. Desondanks denkt de luchtvaartmaatschappij dat veel reizigers op de stakingsdagen niet kunnen vliegen.