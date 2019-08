"Beleggers schrikken van heffingen en Trump"

Gepubliceerd op | Views: 4.459 | Onderwerpen: Donald Trump

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen gingen vrijdag lager de handel uit. Nieuwe Chinese heffingen en de reactie daarop van de Amerikaanse president Donald Trump hielden de financiële markten in de greep. Daardoor werden aanvankelijke winsten op de beurs omgebogen in stevige verliezen.

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,9 procent lager op 542,09 punten. De MidKap zakte 0,7 procent tot 791,98 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 1,2 procent in.

China heeft nieuwe importheffingen aangekondigd op 75 miljard dollar aan Amerikaanse goederen, waaronder auto's, ruwe olie en sojabonen. Trump ging hier in een reeks berichten op Twitter genadeloos hard op in. Volgens de president kunnen Amerikaanse bedrijven maar beter op zoek gaan naar alternatieven voor productie in China. Beleggers vrezen dat een verdere escalatie van de handelsoorlog tot een economische neergang leidt.

Jerome Powell

In voorzichtigere bewoordingen kwam die vrees ook tot uiting in een speech van Federal Reserve-baas Jerome Powell in Jackson Hole. De centralebankbestuurder stelde dat er aanzienlijke risico's zijn voor de Amerikaanse economie vanwege de wereldwijde vertraging van de groei en de handelsspanningen. Economen gaan er in doorsnee vanuit dat de Fed in september opnieuw de rente gaat verlagen.

Aan het Damrak hoorden metaalbedrijven tot de grootste verliezers. Zo ging ArcelorMittal 2,2 procent onderuit bij de hoofdfondsen. In de MidKap leverden Aperam en AMG tot 4,4 procent in. Deze fondsen zijn erg gevoelig voor ontwikkelingen in de handelsoorlog.

ASR

ASR (plus 0,6 procent) gaf een kijkje in de boeken en was koploper bij de hoofdfondsen. De verzekeraar wist zijn winstgevendheid in de eerste jaarhelft flink te verbeteren. ASR maakte verder de overname van Veherex bekend, de inkomensverzekeraar van onder meer NS-personeel en het Spoorwegpensioenfonds. Concurrent Aegon (min 4,6 procent) noteerde ex dividend.

De euro was 1,1144 dollar waard tegen 1,1086 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 3 procent tot 53,69 dollar. Brentolie werd 2 procent goedkoper op 58,74 dollar per vat.