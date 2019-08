Gisteren kromp de industrie in de VS, maar ging het consumenten vertrouwen hoger. Vandaag dalen de verkoop van nieuwe woningen. Begint het bij de Amerikanen nu door te dringen dat alles niet op wieltjes loopt in hun land.

Als de industrie terugloopt, idem de huizenverkoop kan dit duidelijk wijzen dat dra ook het consumentenvertrouwen terugloopt.