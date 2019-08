Gepubliceerd op | Views: 2.301 | Onderwerpen: China

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan vrijdag naar verwachting lager openen. Het sentiment op Wall Street staat onder druk door de aankondiging van nieuwe Chinese heffingen op 75 miljard dollar aan Amerikaanse goederen, waaronder auto's, ruwe olie en sojabonen. Ook wordt uitgekeken naar de bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole, waar voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve een toespraak zal houden.

De nieuwe heffingen van China zijn vergelding voor de Amerikaanse importtarieven op 300 miljard dollar aan producten van Chinese makelij. Het oplaaien van de handelsoorlog tussen beide economische grootmachten zorgt voor hernieuwde druk op bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsvete zoals chipfondsen, maar ook automakers zoals Tesla, General Motors (GM) en Ford Motor en bedrijven als Apple, Boeing en Caterpillar.

De toespraak van Powell in Jackson Hole in de staat Wyoming staat voor 16.00 uur (Nederlandse tijd) op de agenda en zal nauwlettend worden bestudeerd voor aanwijzingen over het toekomstig beleid van de Fed. Op de financiële markten wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank in september opnieuw de rente gaat verlagen.

Foot Locker

Aan het cijferfront is er aandacht voor sportwinkelketen Foot Locker, die met tegenvallende resultaten kwam. Het aandeel Foot Locker staat voorbeurs stevig in het rood. Cloudsoftwarebedrijf Salesforce staat juist een hogere opening te wachten, dankzij meevallende resultaten en vooruitzichten.

Verder staat computer- en printerfabrikant HP Inc. in de schijnwerpers, na publicatie van cijfers en de bekendmaking dat topman vertrekt. De koers van HP Inc. lijkt met flinke minnen te beginnen.

Overnamenieuws

Ook is er overnamenieuws. Zo kondigde speelgoedfabrikant Hasbro aan voor 4 miljard dollar het Canadese Entertainment One (eOne) over te nemen. Dat bedrijf is vooral bekend als eigenaar van de populaire kinderserie Peppa Pig. Daarnaast werd bekend dat clouddienstverlener VMware twee overnames doet ter waarde van in totaal 4,8 miljard dollar.

Qua macro-economisch nieuws is het vrij rustig. Kort na opening komen nog gegevens over de verkoop van nieuwe woningen in de Verenigde Staten.

De markten in New York eindigden donderdag met kleine uitslagen. De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,2 procent op 26.252,24 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 2922,95 punten. Techbeurs Nasdaq noteerde een min van 0,4 procent op 7991,39 punten.