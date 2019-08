Gepubliceerd op | Views: 234

PARIJS (AFN/RTR) - Een groep grote modehuizen, warenhuizen en kledingketens heeft een pact gesloten om zich in te zetten voor het milieu. Onder andere Chanel, H&M, Zara-moeder Inditex, modeconcern Kering, sportmerk Nike en het Parijse warenhuis Galeries Lafayette willen hun uitstoot van broeikasgassen in 2050 naar nul hebben teruggebracht. Ook willen de bedrijven de biodiversiteit herstellen en de oceanen beschermen door minder plastic verpakkingsmateriaal te gebruiken.

De 32 bedrijven werden samengebracht door Kering-topman François-Henri Pinault. Die was in april door de Franse president Emmanuel Macron gevraagd om leidende bedrijven in de mode- en kledingbranche samen te brengen en praktische doelen te stellen om hun invloed op het milieu terug te brengen.

De presentatie van het pact komt aan de vooravond van de G7-top in het Franse Biarritz. Daar staat het milieu hoog op de agenda. Eerder deze week uitten Macron en secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties al hun zorgen over bosbranden in het Amazonegebied.